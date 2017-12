Pokanje pirotehnike nevarno tudi za zdravje

Uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena še do (vključno) 1. januarja. Poročali pa smo že, da je prodaja petard, ki so največkrat razlog za hude poškodbe, prepovedana.

Te dni je na Celjskem že slišati pokanje, na terenu je tudi več policistov in inšpektorjev. A glede na slišana pokanja, je težko verjeti, da jim uspe preprečite uporabo predvsem prepovedane pirotehnike.

Kazen za vse, ki uporabljajo prepovedano pirotehniko je od 400 do 1.200 evrov.

Na moteče pokanje opozarjajo tudi društva proti mučenju živali. Hrup, ki ga pirotehnični izdelki povzročajo, predstavlja stres tako za ljudi kot za živali. Uporaba pirotehnike negativno vpliva tudi na okolje in na zdravje ljudi.

Pirotehnična sredstva namreč pripomorejo k splošni onesnaženosti zunanjega zraka. Pri eksploziji pirotehničnega izdelka se med drugim v ozračje sproščajo ultra-fini delci, ki lahko predstavljajo tveganje z vidika vplivov na zdravje. V času trajanja ognjemeta je izpostavljenost tem delcem lahko tudi do 10-krat večja kot običajno.

Takšno pokanje je veliko tveganje za zdravje predvsem za otroke in mladostnike, nosečnice, starejše, bolnike z boleznimi dihal, srca in ožilja ter za sladkorne bolnike. Pirotehnika namreč vsebuje kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker in barij. Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka te kemikalije silovito sprostijo v zrak. Zaradi njihove velikosti, lahko tudi več tednov po nastanku lebdijo v ozračju dokler jih v zemljo in vodotoke ne spere dež.

Z vdihavanjem tako imenovani ultra‐fini delci prodrejo globoko v pljuča in skozi sluznico pljuč prehajajo v krvni obtok. S krvnim obtokom se raznesejo po telesu in dosežejo vsa tkiva ter lahko vstopijo v celice. V posebnih raziskavah so jih zdravniki našli so v vranici, jetrih in v bezgavkah, pa tudi v možganih. V celicah lahko povzročajo vnetja in različne poškodbe. Ob tem pa je treba vedeti, da pokanje deluje na marsikoga tudi stresno.

SŠol