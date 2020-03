Pokličite, preden greste na policijo

»Ponovno izpostavljamo, da je interventna številka 113 namenjena za klice v sili, denimo za obveščanje o kršitvah javnega reda in miru, o prometnih nesrečah, kaznivih dejanjih, torej takrat, ko ljudje nujno potrebujejo pomoč policije,« sporočajo s Policije, kjer so v zadnjih dneh prejeli številne klice ljudi tudi v primerih, za katere niso pristojni policisti.

Samo na številki 113 so od 10. marca prevzeli skoraj 11 tisoč klicev, ljudje so se na policijo obračali zaradi različnih razlogov. Policijske enote so obravnavale 3.271 interventnih dogodkov, od tega 118 nujnih s področja prometa, javne varnosti in kriminalitete. Obravnavali so gorske nesreče, iskali pogrešane osebe, izvajali predpise s področja varstva živali, ukrepali proti hujšim kršiteljem prometnih pravil, reševali težave z zaparkiranjem interventni poti itd.

Ker želijo tudi v prihodnje učinkovito opravljati naloge, so se zaradi zdravja zaposlenih in zdravja ljudi odločili omejiti obiske na policijskih postajah. »Prebivalce zato prosimo, naj se za nenujne prijave in vprašanja v čim večji meri poslužujejo elektronske pošte, interneta in telefonskih stikov s policijskimi postajami in naj čim manj hodijo neposredno v policijske enote.« Ob tem naj predhodno pokličejo na telefonsko številko postaje in se pozanimajo, ali je prihod na postajo nujen. »Gre za ukrep, s katerim želimo omejiti stike in v kar največji meri poskrbeti za varnost in zdravje vseh,« poudarjajo.

TC, foto: GrupA