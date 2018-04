Poklon knjigam

Danes je svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki ga v Sloveniji že nekaj let poimenujemo Noč knjige. Ob tej priložnosti bodo knjigarne in knjižnice odprte pozno v noč, v njih pa se bodo zvrstile različne prireditve, s katerimi bodo opozarjali na velik pomen knjig in branja.

23. april je posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. Za svetovni dan knjige in avtorskih pravic ga je leta 1995 razglasil Unesco. Slovenske knjižnice ob tej priložnosti dan podaljšajo v noč ter pripravijo številne aktivnosti, s katerimi želijo k branju pritegniti čim širši krog ljudi.

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec bodo nocojšnji večer v celoti posvetili Ivanu Cankarju. Literarni kritik Slavko Pezdir bo primerjal Cankarja v njegovem času in danes. Umetnostna zgodovinarka Alenka Domjan bo predstavila njegovo slikarsko plat. Bori Zupančič bo razstavil svoje karikature, knjižničarji pa bodo pripravili recital Cankar za vsak dan.

Noči knjige se danes pridružujejo tudi v Velenju. Na nočne dejavnosti, povezane s knjigo, so v velenjski knjižnici povabili predvsem najstnike. Ob 19.19 pa bodo ob ob zaključku devete sezone Bralne značke gostili pogovor s pisateljico, filozofinjo in kritičarko Mojco Kumerdej, prejemnico nagrade Prešernovega sklada za roman Kronosova žetev.

Ob svetovnem dnevu knjige se bo Galerija Velenje predstavila s svojim dolgoletnim naborom razstavnih katalogov. S tem bo obiskovalcem omogočila vpogled v pestrost in raznolikost umetniških publikacij, ki so nastale v lokalnem okolju. Katalogi bodo predstavljeni na različnih točkah po Velenju, in sicer pred galerijo, Vilo Bianca, Vilo Rožle in na Titovem trgu. Mimoidoči si bodo kataloge lahko ogledali, jih prebrali in po želji ponesli v knjižno zakladnico svojega doma. Zato je naslov predstavitve Galerija na prepihu.

ŠO, TS



Foto: arhiv NT&RC