Poklon žrtvam vojn in častnim meščanom

Mestna občina Celje je pred dnevom spomina na mrtve izkazala spoštovanje žrtvam vojn in častnim meščanom.

Delegacije Mestne občine Celje so položile vence pri Starem piskru, na Teharjah in pri grobnici Golovec.

Predstavniki Mestne občine Celje so obiskali tudi grobove častnih meščanov na celjskem pokopališču, kjer so pokopani Albert Sirk, dr. Josip Tominšek, Stane Kokalj, Fedor Gradišnik, Blaž Pristovšek, Fran Roš, Janko Orožen, Franc Kač, Rado Jenko, Jože Marolt, prof. dr. Janko Lešničar in Stanko Lorger.

Foto: MOC