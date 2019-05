Pol milijona evrov za obnovo Rimskih term

V Rimskih termah bodo obnovam in posodobitvam v tem letu namenili pol milijona evrov. Doslej so že obnovili in osvežili namestitvene zmogljivosti. Prenovili bodo še recepcijo, dogradili prostore welnesa, uporabnikom bo bolj prijazna tudi parkirna hiša.

V Rimskih termah so lani zabeležili skoraj 80.000 nočitev. V termah je prenočilo največ tujcev doslej, in sicer 63 odstotkov, delež Slovencev je znašal 37 odstotkov. Na mesečni ravni so terme obiskali gostje iz povprečno 32 držav. Naložbam vodstvo letos namenja pol milijona evrov. Vsi trije hoteli imajo nove vzglavnike in posteljnino iz naravnih materialov. Vse suite v Rimskem dvoru in v Sofijinem dvoru imajo v sobah nove kopalne plašče in brisače.

Do začetka junija bodo obnovili hotelsko recepcijo, ki bo modernejša in bolj dovršena. V termah gradijo tudi nov wellness predel, kjer bodo izvajali masaže, dodali nove naprave za nego telesa in obraza. Kupili bodo novo opremo za medicinski center in razširili deželo savn, ki so jo sicer popolnoma obnovili pred dvema letoma. Med naložbami v Rimskih termah jetudi nov, moderniziran in varen način parkiranja v garažni hiši.

Direktor term Valery Arakelov poudarja, da pri vsem naštetem sledijo novim smernicam v hotelirstvu. “Najsodobnejši trendi v termah so visoko gurmansko razvajanje, različne športne dejavnosti, čiščenje telesa v zdravilni termalni vodi, meditacije, umiritev in sprostitev. Bistvo je imeti vse na enem mestu.” Dodal je še, da vsi modernejši nastanitveni objekti po Evropi stremijo k čistemu, zelenemu okolju in ekološki naravnanosti. Zato tudi Rimske terme v svoje delovanje vključujejo lokalno okolje, nudijo domače, lokalne izdelke, organizirajo tudi čistilne akcije.

TS

Foto: SHERPA