Polepšali praznike petim šentjurskim družinam

Praznični december. Najlepši čas v letu, čas, ki ga preživimo z najbližjimi, in čas obdarovanj. Pa je to res najlepši čas v letu? Za tiste v izobilju morda je, kaj pa za socialno ogrožene družine? Za tiste družine, ki si ne morejo privoščiti vsega in ki otrokom ne morejo kupiti, kar si želijo, pa morda december ni najlepši čas. Zato smo se v podmladku Slovenske demokratske stranke v Šentjurju spet odločili za dobrodelno noto, da vsaj malo polepšamo praznični čas, in obdarili pet socialno ogroženih družin v občini Šentjur.

Dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za družine smo začeli že pred decembrom in v približno mesecu se je nabralo ogromno stvari. Zbirali smo lepo ohranjene igrače, copate, odeje, knjige, zvezke, topla oblačila in hrano. Tako smo v soboto, 21. decembra, obiskali pet socialno ogroženih družin in vsako obdarili z veliko škatlo hrane, vsak otrok je prejel tudi svoj paket. Skupaj smo obdarili 17 otrok. Seveda nam to ne bi uspelo brez donatorjev ter prijateljev in znancev. Zato se iz srca zahvaljujemo donatorjem. To so trgovina Jager Šentjur, trgovina Tuš Kea Šentjur, Metro Celje, Hrib Dobje – trgovina Odlično Šentjur, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Jelka Godec, gospod Jože Korže, Klemen Hrovat, s. p., in Teamigurumi (Tea Menih). Za donacije se zahvaljujemo tudi našim družinam, prijateljem in znancem, ki so pomagali po svojih močeh in s tem pokazali, da nas pri našem delu podpirajo.

V SDM Šentjur smo bili veseli, da je naša akcija uspela in razveselila družine ter njihove otroke. Mnenja smo, da nismo polepšali praznikov samo obdarjenim družinam, ampak smo si z dobrodelno noto polepšali božične praznike tudi mi. Zares je čaroben občutek, ko vidiš nasmejane otroke in iskrice v očeh in veš, da si naredil nekaj dobrega, lepega in koristnega. V SDM Šentjur že imamo načrte za prihodnje leto, ki bo zagotovo tudi dobrodelno obarvano, vsem občankam in občanom pa želimo blagoslovljene božične praznike, leto 2020 pa naj bo zdravo, ljubeče, uspešno, dobrodelno, skratka čarobno.

MARTINA KROFLIČ,

predsednica SDM Šentjur