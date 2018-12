Danes ob 16h30 bo v nemškem Oberstdorfu prva od štirih tekem novoletne turneje. Na prvem vrhuncu sezone bo nastopilo pet slovenskih smučarskih skakalcev, ki imajo v boju na izpadanje precej zahtevne tekmece. Najboljši med Slovenci je bil v kvalifikacijah s 15. mestom Timi Zajc iz Hramš. Član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno se bo v prvi seriji na izpadanje pomeril z domačinom Moritzem Baerom. Slovenski prvak kljub prehladu, s katerim se bori zadnjih nekaj dni, ne bi smel imeti prevelikih težav za finale. Priznal je, da mu je manjša napaka na odskočni mizi vzela nekaj metrov: “Veseli dejstvo, da sem se tudi s povprečnim skokom zlahka uvrstil na tekmo.”

Košarkarji Hopsov si bodo ob 17.30 na Polzeli proti Olimpiji skušali polepšati novoletne praznike. To je včeraj že uspelo hokejistom Celja in košarkarjem Šentjurja, ki so dobili lokalni derbi v Laškem s 70:65. Ob odmoru so imeli devet točk prednosti, sredi tretje četrtine so Laščani ujeli priključek, v končnici pa je bil znova boljši Šentjur, ki si je za zadnjih 10 minut priigral devet točk zaloge. Po enakem scenariju se je odvijala tudi zadnja četrtina. Zlatorog se je trikrat približal na dve točki zaostanka, Šentjur je obakrat znal odgovoriti, na koncu pa obdržati mirne živce. Najboljši strelec tekme je bil Davor Konjević, ki je dosegel 25 točk in osem skokov, pri Zlatorogu se je z dvojnim dvojčkom – 11 točk in 11 skokov – izkazal novinec, Avstralec Matur Maker. Rogaška je v Kopru morala priznati premoč Primorski, ki je bila boljša za osem točk. Nenadejano so se hokejisti Celja s tekme mednarodne lige v Kranju vrnili z zmago. Triglav so premagali s 3:2. V vseh treh akcijah, ki so se učinkovito zaključile, sta sodelovala Nejc Kastelic in Aljaž Ogrizek, bila sta tudi strelca, en gol je dodal Matic Zupanc.

DŠ

Foto: SHERPA