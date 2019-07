Poleti nekaj manj potnikov na Celebusih

V poletnih mesecih je mestni linijski avtobus Celebus uporabljalo nekoliko manj potnikov kot pomladi, kažejo statistični podatki. Na Mestni občini Celje (MOC), kjer so nam posredovali podatke, so to sicer pričakovali.

V juniju je Celebus na petih linija prepeljal 15152 potnikov. Največ na liniji Železniška postaja Celje – Hudinja in sicer 5564 potnikov. Po obisku sledita liniji Železniška postaja Celje – Nova vas s 4761 potniki ter linija Železniška postaja Celje – Ostrožno s 3441 potniki.

V preteklem mesecu je sicer bilo prodanih 2085 dnevnih vozovnic, 6005 enkratnih vozovnic, šest tedenskih, 109 mesečnih in tri letne vozovnice.

V juniju je tako Celebus pripeljal za 26 odstotkov manj potnikov kot mesec poprej, kar je tudi v skladu s pričakovanji celjske občine, saj ne gre le za čas dopustov in šolskih počitnic, marveč tudi za čas, ko ljudje za prevoze po opravkih bolj uporabljajo kolo.

Sicer pa se bliža zaključek šestmesečnega obdobja, na podlagi, katerega se bodo na celjski občini odločali tudi o morebitnih spremembah linij. Do teh pa bo prišlo.

“Nekatere linije bomo podaljšali in zajeli še širše populacijo Celja, in sicer do Plave lagune, Škofje vasi, Lokrovca in Zagrada,” je napovedal Miran Gaberšek, višji svetovalec za promet na celjski občini.

Mestni linijski avtobusi, Celebusi, ki jih kot koncesionar upravlja Nomago, so začeli voziti 28. januarja.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA