Poletno noč lahko preživite v muzeju

Skupnost muzejev Slovenije na današnjo soboto pripravlja 17. Poletno muzejsko noč, ko bodo številni muzeji in galerije zvečer široko odprli svoja vrata obiskovalcem. Muzealci in galeristi bodo na okoli 130 prizoriščih po vsej Sloveniji priredili različne dogodke, s katerimi bodo poskušali pritegniti čim več obiskovalcev. Muzeji in galerije bodo odprte tudi na Celjskem in številni izmed njih so pripravili dodatne aktivnosti.

Poletno muzejsko noč, ki bo od 18. do 24. ure, bo letos priredilo 83 muzejev in galeriij. Tudi na Celjskem bodo muzeji in galerije na Poletno muzejsko noč odprli svoja vrata. Kaj bo na voljo v Muzeju novejše zgodovine Celje, direktor Tonček Kregar pravi.

V Pokrajinskem muzeju Celje bo voden ogled po razstavi Iz vojne v novo državo, v dvorani s Celjskim stropom bo nastopil zbor Collegium Vocale Celje in v dvorani Barbare Celjske bo Čajanka z Almo. Na dvorišču muzeja bo nekaj minut po deveti uri še koncert Celjskega godalnega orkestra. Tudi Muzej Velenje pripravlja na poletno muzejsko noč kopico zanimivega dogajanja. Vse do polnoči si bodo obiskovalci lahko ogledali Velenjski grad, kjer se bo mudila tudi Šaleška grajska gospoda. Ob 18. uri bo na gradu sobotno glasbeno popoldne v sodelovanju z Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. Vse do 22. ure bodo za obiskovalce odprti še Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju in Hiša mineralov v Starem Velenju, kjer muzealci pripravljajo javna vodstva.

BGO