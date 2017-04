Policija danes pripravlja dražbo

Ob 10.30 uri se bo na Policijski upravi Celje začela dražba najdenih stvari. Dražba bo potekala na dvorišču policije na Ljubljanski cesti 12.

Seznam stvari, ki jih bodo na dražbi prodajali, si lahko ogledate TUKAJ. Obiskovalci dražbe bodo lahko med stvarmi našli največ koles, več kot dvajset jih je, pa tudi nekaj ročnih ur in mobilnih telefonov. Na seznamu predmetov so tudi motoristična čelada, smuči in celo vrtni stoli.

Stvari, ki so predmet dražbe, si bo na policiji možno ogledati med 9. in 10.15. uro. Dražba bo potekala po načelu »videno – kupljeno – plačano – odpeljano«. Plačilo bo možno le z gotovino.

SŠol