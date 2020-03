Policija ima polne roke dela: prvi streljal s pištolo, drugi nad civilno zaščito, neupoštevanje odloka …

Policisti so te dni imeli ogromno dela. Na območju Zreč so pridržali 50-letnega moškega, ki je v stanovanjski hiši in na dvorišču streljal s pištolo. V dogodku ni bil nihče poškodovan. 50-letnika bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti pa so morali večkrat posredovati tudi zaradi kršitev odloka, ki prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. V Mozirju so odkrili 11 oseb, ki so popivale na javnem kraju. Tudi občani iz različnih krajev kličejo na policijo in prijavljajo domnevne kršitve. »Občan s Polzele nas je klical, da je v parku zbranih več oseb, ob našem prihodu na kraj sta bili v parku dve osebi, ki se nista družili. Prav tako smo dobili klic, da je več oseb zbranih v Medlogu, vendar je šlo le za štiričlansko družino na sprehodu. Obveščeni smo bili o več osebah, ki naj bi se družile na Prekorju, vendar na kraju ob našem prihodu ni bilo nikogar. Občan nas je obvestil, da v Celju deluje frizerski salon. Ko smo prišli na kraj smo ugotovili, da je v salonu lastnik, ki je čistil salon« so sporočili s policije.

So pa policisti na Dobrni ukrepali zoper moškega, ki je napadel pripadnika Civilne zaščite, ki je pred eno od trgovin skrbel, da so stranke v trgovino vstopale posamično. V soboto so nato obravnavali eno kršitev odloka v Celju, kjer se je na enem izmed parkirišč zbralo več ljudi. »Občani so nas obvestili še o skupini oseb, ki naj bi popivale v Drapšinovi ulici v Celju ter na Hudinji na območju Slovenskih Konjic ter o več osebah, ki naj bi se družile v bližini Osnovne šole v Petrovčah, vendar oseb ob našem prihodu ni bilo na kraju,« še poročajo iz PU Celje.

So pa kršitve zaznali tudi v enem primeru gostinskega lokala v Celju, o čemer smo že poročali. »Lokal je bil zaklenjen, poleg lastnika je bilo v lokalu še pet oseb. Zdravstveni inšpektorat smo obvestili o zaznani kršitvi odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih zoper vse, ki so bili v lokalu. Istemu prekrškovnemu organu smo poslali poročilo tudi zoper pravno osebo zaradi kršenja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prepovedi blaga in storitev potrošnikom,« še pojasnjujejo na policiji.

Včeraj je policija sprejela klice občanov še o skupini ljudi, ki naj bi popivala na Mariborski cesti v Celju, o skupini otrok, ki se je družila na igrišču v Novi vasi ter o skupini ljudi, ki so jih opazili na travniku v bližini Petrovč. Vse primere so preverili, kršitev ob prihodu na kraj pa niso zaznali.

»Občanom se zahvaljujemo, ker nas obveščajo o kršitvah odloka. Vsako obvestilo o kršitvi skrbno preverimo in ustrezno ukrepamo. Glede na situacijo v kateri smo se znašli zaradi širjenja koronavirusa, znova apeliramo na vse občane, naj upoštevajo navodila, naj se ne družijo in izpostavljajo virusom in naj ostajajo doma, če se le da,« sporočajo iz Policijske uprave Celje.

SŠol