Policija ostro nad kršitelje

Ta teden se je po vsej Sloveniji začel poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo trajala do 27. januarja, v njej pa bodo policisti pozorni tudi na ostale kršitve voznikov.

Gre za skupen projekt policije in Javne agencije RS za varnost prometa. Policisti bodo dva tedna poostreno nadzirali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon in druge naprave ter opremo (masko, slušalke, tablice, prenosne računalnike …), ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.

Govori Matjaž Leskovar iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Kazen za voznike motornih vozil, ki uporabljajo telefon med vožnjo je 120 evrov. Globa za uporabo telefona med vožnjo kolesa ali mopeda pa je 40 evrov.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pixabay