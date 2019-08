Policija samo v treh urah kaznovala več kot dvesto kršiteljev

Policisti so včeraj na območju naše regije samo v treh urah zaznali kar 225 kršitev predpisov. Poudarek v nadzoru prometa so dali predvsem na preverjanje upoštevanja svetlobnih prometnih znakov oziroma semaforjev in na uporabo mobilnih telefonov ter na kršitve kolesarjev in pešcev.

»V samo treh urah smo v 102 primerih ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljene hitrosti, 50 voznikov smo kaznovali zaradi uporabe telefonov med vožnjo. V 52 primerih pa smo ugotovili, da vozniki niso uporabljali varnostnih pasov oziroma zaščitnih čelad. Kršitve smo zaznali tudi pri pešcih in kolesarjih. Pri slednjih smo zaznali osem kršitev, pri kolesarjih trinajst,« so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Glede na to, da na našem območju letos beležimo izjemno poslabšanje prometne varnosti, so takšni rezultati nadzora zaskrbljujoči. Letos je na cestah Policijske uprave Celje umrlo 16 ljudi, lani v enakem obdobju 5.

»Vse voznike znova opozarjamo na odgovorno vožnjo ter spoštovanje prometnih predpisov, še posebej v naslednjih dneh, ko bodo v prometu znova udeleženi šolarji,« še dodajajo na celjski policiji.

SŠol

Foto: GrupA