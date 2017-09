Policist na sodišču: “To je pravljica!”

Danes je bilo v Celju nadaljevanje sojenja Konradu Kameniku, ki je maja letos na konjiški policijski postaji fizično napadel pomočnika komandirja Alana Hrapota. Ta je dobil lažje poškodbe, danes pa je tudi pričal na sodišču.

Kamenik je na postajo prišel sam in zahteval pogovor s komandirjem. Ko je Hrapot prišel do sprejemne sobe, kjer je obtoženi čakal, naj bi ga ta udaril po obrazu. Umirila naj bi ga šele dva druga policista, ki sta Kamenika tudi vklenila. Kot je napadeni policist danes na zaslišanju dejal, naj bi se Kamenik upiral, ves čas naj bi policiste žalil, jim grozil, da bo “zaklal prvega, ki mu pride nasproti, ko ga bodo spustili”. Ravno Hrapot je Kamenika pred leti že ovadil, ker sta prišla v spor, ko se je Kamenik upiral policijski izvedbi odredbe sodišča.

Sicer pa je Kamenik že avgusta krivdo za kaznivo dejanje zanikal. V eni izmed naslednjih obravnav naj bi celo pričali dve sodnici, ki naj bi potrdili ali zanikali, da sta slišali pogovor med policisti, ki naj bi se pogovarjali o tem, da bi lahko Kamenika ubili. Toda danes je Hrapot na sodišču dejal, da takšnega pogovora nikoli ni bilo, da ta navedba ne drži in da so to “pravljice”.

