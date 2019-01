Policisti prijeli mladoletnega roparja

Policisti so po včerajšnjem ropu trgovine v Celju prijeli mladoletnega osumljenca.

Okoli 18. ure je zamaskiran in oborožen mladoletnik oropal trgovino v Kocbekovi ulici v Celju, zagrozil prodajalki in zahteval denar. Ko je denar dobil, je pobegnil. Celjski policisti so kmalu po ropu v Kersnikovi ulici v Celju prijeli osumljenega mladoletnika, doma s celjskega območja, ki je pred prijetjem gotovino in orožje odvrgel. Policisti so oboje kmalu potem našli. Osumljenega so pridržali in ga bodo kazensko ovadili.

Mladoletnik je najverjetneje sodeloval še pri katerem od ropov, ki so jih policisti v zadnjih mesecih obravnavali na območju Celja.