Politična satira Ize Strehar

Kadar je v gledališču krstna izvedba novega slovenskega besedila, je to poseben praznik. Zato so v Gledališču Celje te dni še posebej praznični in veseli, da saj bodo ta petek krstno uprizorili komedijo Vsak glas šteje dramatičarke Ize Strehar v režiji Ajde Valcl. Besedilo je bilo nagrajeno z nagrado žlahtno komedijsko pero 2018.

Mlada dramaturginja 27-letna Iza Strehar je na AGRFT diplomirala iz dramaturgije in magistrirala iz scenaristike. Za temo komedije Vsak glas šteje je izbrala predvolilno politično zakulisje. Čeprav je na slovenskem prostoru veliko tem, iz katerih bi se lahko vsakodnevno smešili, se le malo dramaturgov odloči za pisanje politične satire.

Igra se norčuje tako iz lobističnih mrež, medijev, vplivnih povezav, kratkotrajnega uspeha in slave, ki ju omogočajo mediji, starih stricev iz ozadja in tako imenovanih novih obrazov, seksizma in celo zagledanosti v odrešitev new age receptov o zdravem življenju.

