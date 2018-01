Polona Kitak razstavlja v Kvartirni hiši

Umetnica Polona Kitak, rojena v Celju, ki že vrsto let uspešno nastopa v širši kulturni sferi, tako na slovenskem kot tudi tujem območju, danes ob 19ih Kvartirni hiši odpira razstavo. Za svoje kreativno delo je prejela že kar nekaj nagrad, sodelovala je na številnih skupinskih razstavah in priredila še več samostojnih. Tokrat se na razstavi z naslovom Človeški faktor predstavlja z nekaj novimi deli.

Polona Kitak je navdih, potrebo po izražanju začutila že v zgodnjem otroštvu in jo kasneje spretno združila v rutino, ki se ji v zadnjem obdobju intenzivno posveča. Umetnica ves čas išče nove poti, s katerimi odkriva svet umetnosti. Z razstavo »Človeški faktor« se Polona Kitak odmika od tradicionalne ideje v razmerju do galerije, njenih obiskovalcev in razstavljenih del. Obiskovalce Polona Kitak postavlja pred filozofsko idejo

Ključna niso tako samo njena slikarska dela, ampak tudi prostor in gledalci, ki v odločujočem trenutku skupaj oblikujejo celoten koncept razstave. Polona Kitak je že večkrat razstavljala tudi v Celju, tokrat se lahko pohvali, da je to že njena trideseta samostojna razstava

Umetnico navdihuje glasba, prav tako se veliko posveča leposlovju

BGO