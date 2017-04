Hopse zapustil Gregor Jakhel Kolarevič

Člansko košarkarsko moštvo Hopsov je ostalo brez visokega centra. Od soigralcev in trenerja Boštjana Kuharja se je poslovil 28-letni Gregor Jakhel Kolarević, ki se je na Polzelo preselil v začetku meseca marca. Jakhel Kolarević je v dresu Hopsov odigral tri tekme, potem pa mu je težave začela povzročati vneta ahilova tetiva. Težave so postale vse večje, zato so se na Polzeli odločili, da prekinejo sodelovanje. Hopsi so v šestih krogih lige za prvaka vknjižili tri zmage in tri poraze. Zasedajo četrto mesto, ki kot zadnje pelje v polfinale končnice državnega prvenstva. Ob koncu preteklega tedna so pred domačimi gledalci premagali Union Olimpijo, jutri bodo gostili Krko.

MITJA KNEZ

Foto: SHERPA