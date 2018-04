Pomagajmo preživeti in živeti že deseto leto

Slovenska karitas začenja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti in to že deseto leto. Veliko ljudi živi v pomanjkanju ter v stiskah, dobrodelna ustanova pa skuša njihovo trpljenje olajšati. Svojo dobrodelno akcijo je danes podrobno predstavila na novinarski konferenci v prostorih Škofijske karitas Celje.

Ob tej priložnosti so bili predstavljeni tudi lanski programi pomoči Slovenske karitas, njeno delovanje in poslovanje. Podrobno je bil predstavljen še program vključevanja ranljivih skupin v prostovoljno delo, ki ga izvaja celjska škofijska karitas.

Kljub koncu gospodarske krize, občutijo številni ljudje pomanjkanje. O dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti generalni tajnik Slovenske karitas, Cveto Uršič:

Slovenska karitas je lani nudila pomoč 160 tisoč ljudem:

Kot dober primer omenja generalni tajnik Škofijsko karitas Celje:

Občani, ki želijo pomagati v dobrodelni akciji, lahko nakažejo sredstva na račun Slovenske karitas. Zgibanka s položnico je na voljo na njeni spletni strani, od prihodnjega tedna bo tudi v župnijah in na vseh slovenskih poštah.

BJ

Z novinarske konference Slovenske karitas, ki je bila v prostorih celjske škofijske karitas, v Vrbju pri Žalcu.