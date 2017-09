Pomagali učencem

Že lep čas v svoji shrambi zbiramo različne stvari, ki jih nekateri ne potrebujejo več, a drugim pridejo zelo prav. Socialno šibki si marsičesa ne morejo kupiti. Mnogo invalidom, občanom Štor in ljudem iz drugih občin smo razdelili podarjena oblačila, higienske, tehnične pripomočke, posteljnino in drugo.

Ker vemo, da živimo v času, ko si je veliko družin v času novega šolskega leta belilo glavo, kako opremiti otroke s šolskimi potrebščinami, smo se odločili, da bomo pomagali, in sicer s pomočjo dobrih ljudi, donatorjev, od katerih mnogi ne želijo biti imenovani.

Iz srca jim hvala. Z njihovo pomočjo smo obdarili in opremili otroke ter s tem pomagali odpraviti skrb in žalost marsikateremu staršu. Nekaj zvezkov smo podarili OŠ Štore, s katero zelo dobro sodelujemo. Strokovni delavci najbolj vedo, kdo potrebuje pomoč.

Hvala vam, srčni ljudje, hvala, dragi donatorji, za vaše darove, hvala OŠ Štore, ki nam pri tem pomaga.

DRAGICA MIRNIK,VERICA ŠTANTE

MDDI Celje-Štore