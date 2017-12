Pomanjkanje usposobljene delovne sile realnost vedno več delodajalcev

Kar se je še pred nekaj leti zdelo povsem neverjetno, je v zadnjem letu realnost vedno več slovenskih delodajalcev. S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se jih sooča približno 43 odstotkov. Med velikimi podjetji je takšnih že 61 odstotkov. Obeti za prihodnjega pol leta so še bolj spodbudni. Delodajalci napovedujejo 2,6-odstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se 16.500 novih delovnih mest.

Delavcev primanjkuje za delo v proizvodnih dejavnostih, gostinstvu, gradbeništvu, turizmu, prometu in skladiščenju ter predelovalni dejavnosti. Podjetja iščejo ljudi za preprosta dela, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, varilce, skladiščnike, prodajalce in orodjarje. Vedno več težav imajo tudi z iskanjem kadra za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader. Analiza zavoda za zaposlovanje je med drugim pokazala, da se pri delodajalcih, ki so imeli težave pri zaposlovanju, v več kot tretjini primerov na razpisano delovno mesto ni prijavil noben kandidat.

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš opozarja, da delodajalci pri iskanju kadrov in zaposlovanju potrebujejo sistemske podporne rešitve države in ne dodatnih ovir. Še vedno se namreč soočajo z razmeroma neprilagodljivimi oblikami dela, a podjetje, da lahko nemoteno posluje, potrebuje zaposlene takrat, ko se pojavi naročilo in ne čez tri mesece, je bil jasen na nedavnem letnem kongresu združenja delodajalcev. Velikokrat je težava tudi pretirana birokracija. Z njo se soočajo pri povpraševanjih po domačih zaposlenih, še bolj, ko zaposlujejo delavce iz drugih držav. Da bo gospodarstvo lahko še najprej tako uspešno, kot je bilo letos, bodo pristojne državne službe, kot je še dodal Trobiš, morale poiskati rešitve tudi za te težave delodajalcev.

