Pomembna novost za napoved testiranja in za bolnike z napotnicami “nujno”

Splošna bolnišnica Celje je danes spremenila način zdravstvene obravnave na vstopni točki za odvzem in obravnavo oseb s sumom na novi koronavirus. Od danes naprej morajo vsi, ki sumijo na okužbo, najprej vzpostaviti telefonski stik s svojim izbranim osebnim zdravnikom ali drugim zdravnikom v področnem zdravstvenem domu. Ta bo preveril potrebo po odvzemu brisa in nato osebno poklical na vstopno točko, kjer dobi informacijo o terminu za odvzem. Ob klicu bo zdravnik v vstopno točko posredoval tudi kontaktno številko osebe za odvzem vzorca.

Razmere na Celjskem spremljamo tudi v živo na frekvencah Radia Celje.

»Za paciente, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Celje, velja navodilo, da v času delovanja ZD Celje (delovniki med 7. in 20. uro) prav tako kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, med delavniki v času med 20. in 7. uro ter v soboto in nedeljo cel dan, pa pokličejo telefonsko št. 030 203 892, na kateri bo preveril potrebo po odvzemu brisa zdravnik Službe nujne medicinske pomoči Urgentnega centra Celje,« so sporočili iz bolnišnice.

Dodajajo, da osebno naročanje na odvzem brisa za testiranje na okužbo s koronavirusom ne bo več možno.

Ob tem v bolnišnici še dodajajo, da se vsi bolniki, ki od danes dalje prejmejo napotnico s stopnjo nujnosti 1 – NUJNO, zglasijo na vhodu št. 20 (vhod v Urgentni center Celje), kjer bodo dobili vsa navodila glede izvedbe zdravstvene storitve.

»Po včerajšnji razglasitvi epidemije, ko je minister za zdravje tudi javno razglasil, da so vsi nenujni posegi in specialistični pregledi v bolnišnicah odpovedani, smo se v Splošni bolnišnici Celje odločili, da vseh bolnikov, ki bi v času epidemije imeli takšne preglede, po pošti o odpovedi ne bomo obveščali,« pojasnjujejo v bolnišnic.

»S telefonskim klicem (če imamo telefonsko številko bolnika), sporočilom na elektronsko pošto (če imamo e-naslov bolnika) ali obvestilom po pošti pa bomo zdaj obveščali tiste paciente, ki bodo zdravstveno storitev v naslednjih dneh, kljub ukrepom, lahko opravili. Gre za paciente, ki so naročeni na zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke paciente, nosečnice, paciente, pri katerih je predvidena kontrola po predhodnem invazivnem posegu ali operaciji. Ti pacienti bodo prejeli navodila o terminu izvedbe,« dodajajo v bolnišnici.

Za odpovedane zdravstvene storitve bodo bolniki nove termine dobili po pošti potem, ko se bo epidemiološka situacija uredila.

SIMONA ŠOLINIČ

FOTO: Andraž Purg – GrupA