»Pometanje pod preprogo nikoli ne reši ničesar. Nikoli.«

Mag. Tatjana Bobnar. Ko je leta 2009 iz Celja v Ljubljano za generalnega direktorja odšel Janko Goršek, je bila njegova desna roka. Nato je bila namestnica vseh naslednjih generalnih direktorjev policije. In zanimivo, vsa ta leta so policisti v svojem boju za boljši položaj velikokrat omenjali ravno njo kot nekoga, ki bi lahko pomagal k boljšemu statusu policistov. Ni skrivnost, da je že pred leti eden od takratnih vidnejših slovenskih sindikalistov v policiji dejal, da bo njeno ime zagotovo enkrat zapisano ob nazivu generalne direktorice. In to se je tudi zgodilo. Slovensko policijo vodi od lanskega decembra. »Vodstvo policije je vedno na strani policistk in policistov. Na strani izboljšanja njihovega statusa in položaja. Tu sploh ni dileme,« jasno pove. Z Bobnarjevo smo se o nekaterih aktualnih zadevah in pogledu na policijo pogovarjali ob slovesnosti, ki jo je ob dnevu policije v Laškem pripravila Policijska uprava Celje.

Celoten intervju je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika. V njem tudi o pogostih primerih medvrstniškega nasilja in o tem, kdo vse je odgovoren za preprečevanje le-tega. Z generalno direktorico slovenske policije smo se pogovarjali še o tem, kako korupcija kaže, da je država pokvarjena. Vprašali smo jo tudi, kako v resnici je mafija nedotakljiva. Tudi v primerih umorov na Celjskem.

V zadnjih dneh se veliko govori o nasilnem napadu na sodnico, ki se je zgodil v Mariboru. Ali ste opazili, da se je slovenska javnost dvignila na noge ob »napadu na sodnico«, redkokdo pa omenja napad na »žensko«? Se vam ne zdi, da če bi se javnost, laična in strokovna, tako odzvala ob vsakem nasilju nad ženskami, da bi ga bilo manj?

Absolutno! Ne bi se mogla bolj strinjati z vami. Vsako nasilje, fizično, psihično ali spolno, je nesprejemljivo in nikakor ne spada v noben odnos. In da, družba bi morala jasno izraziti takšno stališče ob vsakem takšnem kaznivem dejanju. Ker samo tako bomo kot družba šli korak naprej – k ničelni toleranci nasilja.

Ko smo se z ekipo peljali v Laško na slovesnost PU Celje in ko je bilo na tej relaciji ogromno policistov, ki so bili prav tako namenjeni na ta dogodek, smo prijavili voznika, ki je na tej nevarni cesti kršil pravila. Zanimivo naključje. Policisti so kršitelja ustavili in kaznovali. Cestno nasilje je pogosto povezano z alkoholom.

Vse pohvale za to, da ste ravnali odgovorno, ker je nekdo ogrožal sebe in druge v prometu. Alkohol ali prepovedane droge ne spadajo za volan. Policija sledi viziji nič: torej nič smrtnih žrtev na cestah. Kajti vsaka smrtna žrtev v prometu je preveč. Lani je bilo sicer v Sloveniji najmanjše število smrtnih prometnih nesreč, odkar vodimo takšno statistiko. Ampak še vedno je v prometu preveč mrtvih.

Letos je na Celjskem v prometu umrlo že 13 ljudi. Stanje se je zelo poslabšalo. Zakaj te stvari ne zmoremo kot družba obrniti na bolje? Kaj bi se moralo spremeniti?

Res je stanje letos slabše. Tudi na Celjskem. Vlagamo veliko truda v delo in preventivo v prometu. Izvajamo nadzore in preventivne dejavnosti. V prvih petih mesecih letos smo v Sloveniji zaznali več kršitev, policisti so dejavnejši pri odkrivanju prekrškov. Alkoholizirani vozniki povzročijo kar 25 odstotkov vseh smrtnih prometnih nesreč. Zakonodaja predpisuje dovolj stroge kazni, a pomembno je, da vsi, ki zagotavljamo prometno varnost – policija, ministrstvo za infrastrukturo, tudi ministrstvo za zdravje, ki določa politiko alkohola, in agencija za varnost prometa – opravljamo svoje naloge odgovorno. Predvsem tisti, ki ukrepamo s kaznijo, da to opravimo korektno. Tudi sodišča. Posebno pozornost je treba namenjati predvsem povratnikom in tistim, ki povzročajo najhujše prometne nesreče, v krvi pa imajo visoko koncentracijo alkohola.

Vedno se omenjajo tako pozitivni kot negativni učinki višjih kazni ali ostrejši zasuk v nižjo dopustno mejo alkohola v krvi. Je to sploh pravi način?

Znotraj sistema policije smo že imeli pogovore o predlogu, ki se nanaša na nižjo dovoljeno stopnjo alkohola v krvi. Menimo, da je pred spremembo treba opraviti širšo strokovno razpravo. Ocenjujemo namreč, da je zakonodaja trenutno ustrezna, a da je treba še več pozornosti nameniti najhujšim kršiteljem. Te je treba z vsemi ukrepi prisiliti, da bodo izboljšali svoje obnašanje na cesti. Zato vedno pozivam vse, tudi zdravnike, ki prepoznavajo ljudi s težavami z alkoholom, ki sedejo alkoholizirani za volan, naj se pogovorijo z njimi, jim predlagajo zdravljenje in jim povedo, da alkohol za volan ne spada.

Toda lažje si je zatisniti oči. Kot pri nasilju.

Celotna družba bi morala enostavno obsoditi ravnanje, ki je neodgovorno.

Ne moreva mimo nezakonitih migracij, ki so že dnevna stalnica. Ko javnost spremlja različne medije, ne ve več, komu naj verjame. Je ilegalnih prehodov veliko ali ne? Z besedo veliko ne mislim na odstopanje od statistike preteklih let, ampak na to, koliko mora to skrbeti ljudi, ki živijo v obmejnih krajih. Samo na Celjskem, v Rogatcu, je bilo na primer v preteklem mesecu prijetih več kot deset tujih državljanov …

Zelo pomembno je, da policija komunicira z lokalno skupnostjo, da ji nudi dovolj informacij. Ker tako lahko skupaj vplivamo na občutek varnosti ali nevarnosti, ki se pojavi ravno takrat, ko ljudje nimajo dovolj informacij. Za območje Policijske uprave Celje ne moremo nikakor govoriti o veliki problematiki nezakonitih migracij. Letos jih je bilo na tem območju 57, lani 46. Odkritje nezakonitih prehodov meje še ne pomeni, da so ljudje, ki živijo ob meji, v nevarnosti. Cilj migrantov ni izvrševanje kaznivih dejanj, ampak odhod v države, v katere so namenjeni. Lahko povem, da slovenska policija učinkovito in profesionalno opravlja obe nalogi, ki se nanašata na ilegalne migrante. Tako na področju humanitarnega vidika, torej nudenja vseh človekovih pravic na podlagi mednarodne in domače zakonodaje, kot na področju varnosti lokalnega prebivalstva. Seveda prihaja tudi do kaznivih dejanj, ki jih storijo tujci, vendar je policija pri odkrivanju teh storilcev uspešna. Zelo veliko energije namenjamo tudi odkrivanju skupin, ki se ukvarjajo z nezakonitim prehajanjem tujcev čez mejo, torej tistih, ki služijo na račun ljudi, ki želijo priti v obljubljene države na zahodu.

Je to bolj nevarno? Gre za trgovino z ljudmi.

Za tihotapljenje ljudi. In policija je učinkovita pri odkrivanju teh skupin. O bistveno povečani nevarnosti za ljudi, ki bivajo ob meji, ne moremo govoriti. Da policija ogromno dela na tem področju, kažejo tudi številke kaznivih dejanj, ki jih odkrije, in številke ljudi, ki ilegalno prestopijo mejo. Je pa pomembno, kar sem povedala prej, da prebivalstvu nudimo vse informacije. Tudi o tem, kako ravnati samozaščitno. Pri tem naj nas vedno obvestijo, če na svojem območju zaznajo tujce, ki so ilegalno prestopili mejo, oziroma ljudi, za katere ocenijo, da so migranti.

Nadaljevanje intervjuja v tiskani izdaji Novega tednika.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA