Rotary klub Celje je minulo soboto v celjskem mestnem središču pripravil dobrodelno stojnico, na kateri je zbiral pomoč za brezdomce in starejše osamljene. To je bil prvi tovrsten projekt te dobrodelne organizacije, ki sicer čez leto pripravi več humanitarnih projektov.

»Petkovo obilno nočno sneženje je najbrž marsikoga odvrnilo od tega, da bi se v soboto odpravil v mesto, a kljub temu je kar nekaj ljudi prišlo in mnogi med njimi so obiskali tudi našo stojnico,« je povedala Marijana Kolenko, predstavnica za odnose z javnostmi v Rotary klubu Celje.

Na stojnici so obiskovalcem za prostovoljne denarne prispevke ponujali predvsem kulinarične izdelke, pecivo, vaflje, palačinke, čaj, kuhano vino, domače marmelade in med ter številne druge drobne izdelke in okraske. Denar so zbirali za brezdomce in starejše osamljene, ki prav v tem zimskem in prazničnem času najbolj potrebujejo pomoč.

Razlog za to, da so zbirali pomoč tudi za starejše osamljene je tem, da v teh prazničnih decembrskih dneh, kar zadeva obdarovanje številne organizacije in društva poskrbijo za otroke, manj pozornosti pa je namenjene starejšim. Na stojnici so zbrali 260 evrov, k temu znesku pa bodo dodali še lastna sredstva in tako za center za brezdomce in tri starejše občane skupno namenili 650 evrov.

V Rotary klubu Celje so v tem mesecu tudi končali humanitarno akcijo zbiranja denarja za aparaturo za novorojenčke za porodniško-ginekološki oddelek Splošne bolnišnice Celje, za kar so zbrali sedem tisoč evrov. V okviru združene dobrodelne stojnice, ki se je udeležujejo z drugimi humanitarnimi organizacijami, so z Lionsi prispevali denar za obnovitev poti za slepe in slabovidne. Sredstva so darovali tudi društvu Sonček za cerebralno paralizo, s katerim sodelujejo že 22 let, ter dvema udeležencema kampa za hendikepirane otroke v Ankaranu.

RG

Foto: GrupA