Od kandidatov pričakujemo vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, dober vid, ročne spretnosti, urejenost, natančnost, vztrajnost, sposobnost timskega dela, dobro znanje angleškega jezika in osnovno znanje nemškega jezika, osnovno delo s preglednicami in z bazami podatkov, pripravljenost na večizmensko delo. Prijave zbiramo do 20. 4. 2019. GEP Štalekar, d. o. o., Mislinjska Dobrava 28 B, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. Več informacij na www.trgotur.si.