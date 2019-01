Odgovorni boste za pomoč pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju, spremljanju, koordiniranju in nadziranju dela v poslovni enoti, za pomoč vodji pri vodenju in motiviranju sodelavcev, promocijo programa poslovanja, kontaktiranje poslovnih strank in partnerjev ter za vzdrževanje komercialnih odnosov … Elektronabava, d. o. o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče. Prijave zbiramo do 9. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.