Zaželene so izkušnje iz proizvodnega procesa, prednost imajo kandidati s končano tehnično izobrazbo, vendar ta ni pogoj, pričakujemo tehnično usmerjenost in osnovno računalniško pismenost, dobre ročne spretnosti, natančnost in zanesljivost, pripravljenost na izmensko delo (2- ali 3-izmensko). Mlekarna Celeia, d. o. o., Arja vas 92, 3301 Petrovče. Prijave zbiramo do 15. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.