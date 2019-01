Če ste pripravljeni na nove izzive, se nam pridružite! Pričakujemo poklicno izobrazbo in delovne izkušnje na področju urejanja okolice in priprave prostorov za različne dogodke, pripravljenost na delo na prostem, urejenost in prilagodljivost. Unitur, d. o. o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Prijave zbiramo do 18. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.