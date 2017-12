Ponekod v Zgornji Savinjski dolini katastrofalno stanje

Po močnem neurju v Zgornji Savinjski dolini opisujejo v nekaterih krajih stanje kot katastrofalno. V tej dolini sta najbolj prizadeti občini Gornji Grad in Solčava. Poškodovane ali odkrite so strehe nekaterih hiš in gospodarskih poslopij, nekatere ceste so še neprevozne in nevarne.

Škodo odpravljajo gasilci, pripadniki civilne zaščite ter nekateri izvajalci. Občino Gornji Grad je dopoldne obiskala obrambna ministrica Andreja Katič, ki je povedala, da bo predlagala aktiviranje državnega načrta, ki ureja področje naravnih nesreč. V občini Gornji Grad je poškodovanih okoli 250 stanovanjskih in gospodarskih stavb, od tega 30 gospodarskih huje. O odpravljanju posledic neurja direktorica gornjegrajske občinske uprave Jožica Rihter :

Marsikje v Zgornji Savinjski dolini ljudje še ne morejo telefonirati. Jožica Rihter:

Zelo prizadeto je tudi Solčavsko. O škodi in njenem odpravljanju županja Katarina Prelesnik:

V zadnjih urah je bila še vedno uradno zaprta cesta med Solčavo in Logarsko Dolino. Vožnja po nekaterih cestah je namreč zaradi poškodovanih dreves zelo nevarna. Poškodovan je tudi električni vod med Solčavo in Logarsko dolino. Oddaljene kmetije so še brez elektrike.

V občini Ljubno se stanje počasi normalizira. Direktor ljubenske občine uprave Radenko Tešanović:

Podobno je v nekaterih drugih zgornjesavinjskih občinah. Danes se umirjajo tudi vodotoki.

