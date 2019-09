Ponudbo fontane nadgradili s kulinarično turo

Žalsko fontano piva je v začetku letošnjega poletja dopolnila kulinarična tura Pivo in pajs, ki združuje hmeljarsko in pivovarsko zgodbo Žalca in okolice. V kulinarično turo so poleg ponudbe pivske fontane vključeni tudi certificirani gostinski ponudniki blagovne znamke Zeleno zlato in ponudba lokalnih pivovarn. Tura je namenjena manjšim skupinam, ki na ta način podoživijo in spoznajo zgodovino hmeljarstva ter razvoj pivovarstva.

Kulinarična tura vključuje obisk gostinskih ponudnikov, ki ponujajo jedi iz nabora Zelenega zlata, lokalne kulinarične izdelke, in piva lokalnih pivovarn. Vsak obiskovalec dobi degustacijsko porcijo posamične jedi, pijačo – pivo – in manjše promocijsko darilo. Manjšo skupino, do sedem ljudi, po poti zgodovine, tradicije in kulinaričnih užitkov popelje lokalni kulinarični vodnik, ki zgodbe posamičnih jedi predstavi skozi prizmo tradicije in sodobne inovativne kulinarike.

Po žalski kulinarični poti se lahko sprehodite oziroma popeljete vsak četrtek. Izučeni vodniki namreč kulinarično vodenje izvajajo celo leto, in sicer v dveh različicah. Poletna različica ture vsebuje obisk fontane piva. Pozimi, ko je fontana zaprta, pa vodniki obiskovalce popeljejo v Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.

Ekipo Novega tednika je po sledeh kulinarične ture popeljala Barbara Novak, informatorka žalskega ekomuzeja in lokalna kulinarična vodnica. V nadaljevanju razkrivamo nekaj podrobnosti, a ne vseh. Tiste najbolj zanimive boste izvedeli med pokušanjem slovenskega piva in s hmeljem obarvanih dobrot. Ob dobri jedači in najbolj družabni pijači so tudi pripovedke bolj »žmohtne«.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: GrupA

1 od 11