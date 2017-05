Poplave odnesle pol milijona evrov

Največ škode na cestni in komunalni infrastrukturi ter gospodarskih in stanovanjih objektih

Na Občini Laško so zbrali prve podatke o oceni škode po poplavah, ki so ob koncu prejšnjega meseca prizadele Laško in okolico. Kljub vnovič srhljivim posnetkom narasle Savinje na srečo ni bilo poškodovanih.

Poplave so največ škode povzročile v krajevnih skupnostih Laško, Marija Gradec in Rimske Toplice ter na cestni in komunalni infrastrukturi, prav tako so bile poškodovane gospodarske in stanovanjske stavbe. Kot so sporočili iz Občine Laško, prva groba ocena škode znaša pol milijona evrov, stroški intervencijskih ukrepov okrog 80 tisoč evrov.

Poplavljenih je bilo štiri hektarje javnih površin, 12 kilometrov cest in 7 kilometrov kanalizacije. Savinja, ki je narasla na 4,87 metra in prestopila bregove, je zalila večje gospodarske objekte, med njimi Thermano, trgovski center Tuš ter trgovini kmetijske zadruge v Laškem in Rimskih Toplicah. Med javnimi stavbami in površinami so bili poplavljeni kulturni center, policijska postaja in zdraviliški park ter sprehajalna pot v Jagoče.

Zaradi poplav so bile za več ur ali skoraj cel dan neprevozne državne ceste Laško – Celje, od kulturnega centra do zdravilišča, Laško – Rimske Toplice v Sevcah, Laško – Marija Gradec, zaradi zalitih podvozov ter Rimske Toplice – Jurklošter, zaradi poplavljenega območja pri železniški postaji.

Pri reševanju ljudi in premoženja ter vzpostavitvi prevoznosti cest je sodelovalo okrog 80 ljudi iz občinskega štaba civilne zaščite, prostovoljnih gasilskih društev in Komunale Laško ter še okrog 200 zaposlenih v podjetjih, občanov in prostovoljcev, so še povedali na Občini Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: OBČINA LAŠKO