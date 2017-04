Popoldan cesta že normalno prevozna?

Državna cesta v Solčavo ter Logarsko dolino naj bi bila v popoldanskih urah že normalno prevozna. Danes ponoči je namreč prišlo na tej cesti, na območju soteske pri Igli, do skalnega podora.

Na skalni podor so ob pol štirih zjutraj, med nujno vožnjo naleteli reševalci, ki so nameravali prepeljati bolnika v celjsko bolnišnico. Pri prevozu bolnika so jim nato pomagali gasilci, s svojim terenskim vozilom.

Posamezne skale, ki so padle v sotesko, imajo premer več kot štiri metre. O prevoznosti državne ceste direktorica solčavske občinske uprave, Albina Štiftar:

Na državni cesti proti Logarski dolini je nasploh treba postoriti še marsikaj:

Za praznike nameravajo nekateri izletniki v Logarsko dolino:

Na cesti je od dopoldneva polovična zapora.

Pogled na Solčavo