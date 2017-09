Porast stroškov zdravil je vplival na rezultat poslovanja bolnišnice

Poročali smo že o slabšem poslovnem rezultatu Splošne bolnišnice Celje, ki ima v prvi polovici leta kar 3 milijone evrov izgube. Eden zaskrbljujočih dejavnikov je, da bolnišnica zamuja tudi s plačili dobaviteljem za en mesec, kar se do zdaj ni zgodilo še nikoli. Na porast stroškov je vplival tudi trend rasti stroškov zdravil in zdravstvenega materiala.

Na področju nabave zdravil se celjska bolnišnica vključuje v proces izvedbe skupnega javnega naročila, ki ga pripravljata ministrstvi za zdravje in javno upravo. Ker postopek traja že skoraj dve leti in še vedno ni znano, kdaj bo končan in katera zdravila bo dejansko vseboval, so v bolnišnici pripravili svoj javni razpis, saj jim letos poteče veljavnost skoraj vseh kupoprodajnih pogodb za zdravstveni material, zato upajo, da bodo z razpisi dosegli nižje cene.

Poslovni direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc.

Da bi pri razpisih preprečili morebitno korupcijo, so v celjski bolnišnici ukinili zbiranje kakršnih koli donacijskih sredstev za namene izobraževanja zaposlenih, saj je je pogosta pokazala vzročna povezava med tem. Hkrati so poostrili nadzor nad porabo količin zdravil in materiala.