Poraz slovenskih rokometašic, Celjani s Flensburgom

Celjski kajakaš na divjih vodah Martin Srabotnik ne bo nastopil v finalu svetovnega prvenstva v Riu. V polfinalu je imel koma 31. dosežek, temu sta botrovali tudi dve kazenski sekundi. Za medaljo se bo boril Peter Kauzer.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je doživela poraz na drugi prijateljski tekmi s Srbijo. Ta je bila v dvorani Golovec boljša s 35:27. Celjanka Jasmina Pišek je prispevala en zadetek. Njen brat Janez, član mlade slovenske reprezentance, bo jutri skupaj s preostalimi nogometaši Celja gostoval v Novi Gorici. Rudar bo danes pričakal ekipo Domžal, tekma se bo začela ob 16.00. Rogaška se je v 9. krogu druge slovenske lige s Sežano razšla z izidom 1:1 in ostaja v sredini lestvice. Edini gol za Slatinčane je dal Ivan Firer. Hokejisti Celja so v Beogradu. Včeraj so v mednarodni ligi izgubili proti Crveni zvezdi s 5:0, danes bo še ena tekma. V 1. slovenski ligi za košarkarice so Celjanke prišle do zmage z novo stotico, proti Grosupeljčankam s 100:23. Na štajerskem obračunu so Konjičanke po podaljšku izgubile z Mariborčankami. Po krajšem turbulentnem obdobju v dvorani Zlatorog se bodo danes celjski rokometaši v 3. krogu lige prvakov pomerili s Flensburgom (17.00).

DŠ

Foto: SHERPA