Posadili lipovec za krepitev prijateljstva

Trideset let partnerstva mest Celje in Singen

Celje je leta 1989 podpisalo partnersko pogodbo z nemškim mestom Singen ob Bodenskem jezeru, od takrat pa mesti druži že 30-letno prijateljstvo. Dopoldan sta ga obeležili tudi tako, da sta v celjskem mestnem parku župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in nadžupan Singna Bernd Häusler posadila drevo lipovec, za kar je dal pobudo prav nemški gost.

“Vsekakor se najbolj spominjamo prijateljstva, ki smo ga vedno deležni in velike gostoljubnosti, kadar prihajamo v Celje. Veseli smo, da je ta izmenjava tudi na področju kulture, predvsem pa med mladimi. Verjamemo, da se bo partnerstvo nadaljevalo tudi v prihodnje,” je o dolgoletnem partnerstvu med mestoma povedal Bernd Häusler.

Gostitelj, celjski župan Bojan Šrot je povedal, da gre pri sodelovanju s Singnom za eno tistih partnerstev, ki je najbolj živo, saj mesti sodelujeta na mnogih področjih, pri čemer je omenil gasilce, Rdeči križ, kulturo, šolstvo, še posebej pa tudi sam izpostavil sodelovanje med mladimi.

“Ravno te dni so na obisku v Celju, na izmenjavi, mladi iz partnerske šole Hohentwiel Gewerbeschule iz Singna. V vseh teh letih je več kot 700 dijakinj in dijakov obiskalo Celje ali Singen. Verjamem, da so izkoristili priložnost in spoznali svoje vrstnike ter sklenili trajna doživljenjska prijateljsta.”

Tridesetletno prijateljstvo Celja in Singna bosta mesti počastili z večerno slovesnostjo v Narodnem domu.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA