Poškodba smučarja na Golteh

Včeraj dopoldne se je na smučišču Golte poškodoval smučar. Reševalci so mu prvo pomoč nudili na smučišču, nato so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je ostal na zdravljenju.

Druga nesreča pa se je prav tako včeraj, le v popoldanskih urah zgodila na Vetrnem vrhu v občini Radeče. Pri padcu se je huje poškodoval pohodnik. Na kraju so ga poleg gorskih reševalcev, reševali tudi prostovoljni gasilci iz Radeč, Svibnega in Laškega. Zaradi hudih poškodb so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

SŠ