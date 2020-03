Poskušal vlomiti v dom upokojencev

Te dni je bilo na Celjskem kar nekaj kršitev in kaznivih dejanj. Število vlomov v stanovanja in hiše se je nekoliko zmanjšalo, kar je razumljivo, saj je večina ljudi doma. Je pa bilo včeraj kar nekaj vlomov v poslovne prostore in ustanove.

Na Vranskem je tako neznanec poskušal vlomiti v prostore doma za starejše občane. Na Gledališkem trgu v Celju je sinoči, nekaj čez 19. uro, neznanec razbil okno lekarne in poskušal vstopiti. Ko je opazil občanko, je odšel proti Vodnikovi ulici, kjer so ga policisti prijeli in mu odvzeli prostost. Moški, ki je poskušal vlomiti, je 35-letni hrvaški državljan. Na Slomškovem trgu v Celju pa je občana poskušal oropati moški, visok okoli 180 cm, star okoli 40 let, kratkih temnih las, oblečen v temnejša oblačila.

Gasilci in policisti pa so včeraj popoldne posredovali v Opekarniški ulici v Celju. Iz garderobnih prostorov ob nogometnem igrišču se je namreč vonjal plin. Plin je najverjetneje uhajal zaradi nepravilnosti pri povezavi med pečjo in varnostnim sistemom. Ustrezne službe so poskrbele za zaprtje plina, gasilci pa so prezračili prostore. Materialna škoda ni nastala. Kriminalisti v tem primeru zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Policisti so včeraj v Celju zaradi kršitve javnega reda in miru pridržali 38-letnega moškega. Ta je pred trgovino na Ljubljanski cesti v Celju pijan nadlegoval stranke ter grozil varnostniku. Kršitelju so izdali tudi plačilni nalog. Na območju Šmarja pri Jelšah pa je v stanovanjski hiši razgrajal 50-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola. Moškega so pridržali do streznitve, izdali pa mu bodo tudi plačilni nalog.

SIMONA ŠOLINIČ