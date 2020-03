Poslovil se je Janez Bermež

Iz Gledališče Celje so sporočili, da je svojo življenjsko pot končal Janez Bermež, veliki dramski igralec, dolgoletni prvak SLG Celje. Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade, najvišje gledališko priznanje Borštnikov prstan, nagrade Prešernovega sklada in sklada Staneta Severja, dve Borštnikovi nagradi, lani pa je bil tudi prejemnik priznanja Celjske zvezde za življenjsko delo.

Janez Bermež se je rodil 18. avgusta 1935 na Vrhniki. Študiral je na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani v letniku Mire Danilove. Študij je absolviral z vlogo Andreja v Brnčičevi igri Med štirimi stenami leta 1962. Še isto leto se je zaposlil v SLG Celje, kjer je ostal do upokojitve v sezoni 1999/2000. Bil je nosilec repertoarja in glavni igralec karakternih nosilnih vlog v mnogih predstavah. Ustvaril je skoraj 160 vlog, pomemben pečat pa je pustil tudi v slovenskem filmu in na televiziji. Slovel je po prefinjeni, študiozni in intuitivno poglobljeni igri.

Janez Bermež v svoji dolgoletni karieri ni močno zaznamoval le Slovenskega ljudskega gledališča Celje, temveč celoten slovenski gledališki prostor. Preigral je tako rekoč ves najpomembnejši dramski repertoar, tako iz domače kakor tudi iz tuje klasične in sodobne dramatike.

RG

Foto: SHERPA