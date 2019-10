Poslovite se od umirajočega takrat, ko je še čas

“Pogovori o minljivosti olajšajo smrt in žalovanje,” pravi Martina Košar iz Hospica

Ljudje se med seboj zelo malo pogovarjamo o smrti in minljivosti. Preveč smo morda sebični in pozabljamo, da umirajoči čuti in se tudi zaveda. Teme o tem, da se ljubljena oseba poslavlja, ne bi smeli potiskati na stran. Nikoli si ne bi smeli dovoliti, da bi si, ko bližnjega ne bo več, določene stvari očitali. Kot denimo to, da mu nečesa nismo povedali ali da nismo želeli slišati njegovega čutenja ali mišljenja, ko je bil še čas.

Denarja in premoženja nihče ne odnese s seboj, ko za vedno zapre oči. Takrat odide človekova osebnost. Smrt je le del življenja, pravi strokovna delavka Hospica Martina Košar, diplomirana organizatorka in menedžerka socialnih dejavnosti. Toda tega družba še vedno ni sprejela.

»Na trenutke se zdi, da se spreminja pogled na to, saj je tudi delovanje Hospica bolj prepoznavno v okolju. Marsikdo v okviru zdravstva in sociale smrt kot del življenja morda poveže s poslanstvom Hospica, ampak na splošno, če pogledamo družbo kot celoto in to, kakšen je odnos do umirajočih in njihovega dostojanstva, vidimo, da v družbi ljudje še vedno nismo naredili velikega koraka naprej na tem področju,« pravi Martina Košar.

Sta smrt in predvsem umiranje še vedno tabu?

Da. Zelo velik tabu. Včasih se mi zdi, da se ta tabu še povečuje, namesto da bi se zmanjševal. Ni veliko pogovorov o umiranju, smrti, minljivosti in o tem, kako takrat ravnati, kako pristopiti k bolniku z neozdravljivo boleznijo … To je najbolj opazno v domačem okolju bolnika in v odnosu svojcev do njega. Nekateri se oddaljijo od tega, nihče noče razmišljati o tem … Vse to je odnos do smrti. Na terenu te stvari opazimo, saj se ukvarjamo s pomočjo umirajočim in svojcem. Ljudje o minljivosti ne razmišljajo, dokler se sami ali njihovi bližnji ne znajdejo v hudi situaciji. Predvsem je to mogoče opaziti pri tragičnih ali prometnih nesrečah. Žalujoči pogosto kasneje povedo, kako grozno je bilo takrat. Da jih zdravniki ali policisti na kraju nesreče, če so bili svojci blizu, niso spustili do pokojnega, pri čemer so dejali, da se to ne sme in naj ga imajo raje v spominu takšnega, kot je bil …

… želite povedati, da bi jim morali pustiti blizu?

Absolutno! Saj to je ravno tisto, česar se v resnici ljudje bojijo. In prav je, da se poslovijo od bližnjega.

Torej govorite o slovesu. Da se poslovimo na primeren način. Tudi v primeru hude bolezni. Slovo, ko je še čas?

Slovo je prvi korak. Ko je še čas, da. Takrat vemo, da se življenje končuje. Gre za čas, ko se lahko o marsičem pogovorimo, saj na ta način končujemo odnose. Imamo življenjsko priložnost, bi lahko rekli. Ampak to redkokdo zmore. Velikokrat se zgodi, da ljudje ravnajo nasprotno – kot da se ni nič zgodilo, kot da se ne dogaja nič posebnega – in se o tem ne pogovarjajo. Umirajoči celo večkrat načne to tematiko, ker o tem želi govoriti. Če se zaveda, je pomembno samo to, kako bo končal svoje odnose. Svojci pogosto tega ne želijo in spremenijo temo pogovora. Najpogosteje rečejo: »Saj bo bolje. Ne bomo zdaj o tem. Ne bomo tako razmišljali.« Zato na svojih predavanjih in v stikih z ljudmi v Hospicu vedno učimo svojce, naj takrat, ko pride ta čas in ko umirajoči želi govoriti o svoji situaciji, svojem čutenju in odnosih, vsaj poslušajo, če se že o tem ne morejo pogovarjati.

Ker se nekateri ne želijo pogovarjati z umirajočim o odnosih in smrti, to kasneje, ob žalovanju, izbruhne kot travma ali dejavnik tveganja za duševne stiske. Mnogi si to, da si z bližnjim niso vsega zaupali, kasneje očitajo.

Skoraj vedno pride do tega. Pojavijo se občutki krivde. Po vsaki smrti svojec občuti krivdo. To so največje stiske. Pojavijo se vprašanja: »Zakaj se o tem in tem nismo pogovarjali, ko je bil še živ? Zakaj mu nisem tega povedala …?« Posledica so oteženo žalovanje, čustvene stiske in različna psihična stanja. Patološko se lahko vse to razvije v najhujše oblike stisk, ko oseba žalovanja nikakor ne more končati in se to prevesi celo v bolezensko stanje. Občutki krivde so namreč odvisni od odnosa z osebo, ko je bila še živa, in od tega, kakšni so bili ti odnosi. Obstajajo primeri, ko se svojci, prijatelji, znanci popolnoma umaknejo od umirajočega in ne zmorejo niti na obisk k njemu domov ali v bolnišnico.

Je to v človeški naravi ali je to enostavno priučen strah zaradi sistema, ki je pozabil na človeške odnose?

Gre za primarni strah pred koncem in pred tistim, česar ne poznamo. Še vedno je smrt skrivnost. Znanstveno še ni potrjeno, kaj se zgodi po njej, da bi lahko v točno določen odgovor verjeli vsi enako. Odgovor posameznika na to vprašanje je odvisen od njegove vere, vzgoje, kulture. Kaj se dogaja, ko prenehamo obstajati tukaj, je večno filozofsko vprašanje. Človek se ga dotakne samo takrat, ko se nekaj zgodi in ko začuti minljivost. Samo takrat. Drugače o tem ne razmišlja. Kot da je večen. Nihče od nas ne razmišlja o smrti na način, ali smo nanjo pripravljeni v tem trenutku. Ali morda čez deset minut nekje izza ovinka v kakšni nesreči. Kajti to se lahko zgodi. Gre za naravni mehanizem v človeku in vedenje, da lahko živi, kljub temu pa se ne zaveda, kako zelo ranljiv je.

Ali glede na svoje poslanstvo pomoči umirajočim in njihovim svojcem razmišljate o tem večnem filozofskem vprašanju, kaj se zgodi z nami po smrti?

Da. Podobno je kot raziskovanje in vprašanje strokovnjakov o obsmrtnih izkušnjah, ko so ugotovili, da se vsem dogajajo enake stvari v času smrti. Tudi jaz lahko rečem – glede na primere, ki sem jim bila priča kot medicinska sestra in zdaj strokovna delavka v Hospicu – da sem prišla do spoznanja o tem, da se podobne stvari dogajajo tudi tik pred smrtjo. Umirajoči se osebnostno spremeni. Vsega, kar ga je karakteriziralo pred boleznijo, naenkrat skoraj ni več. Ostane samo iskrena neposredna oseba. Tudi če je bil nekdo prej zelo hladen in prepirljiv, se v končnem obdobju življenja spremeni in postane mehak, prijazen. Omenja samo pomembne stvari. Govori z ljubeznijo. Svojci ponavadi opazijo, da nekdo, ki prej ni bil čustven, pred smrtjo izraža svoja čustva. Zato rečemo, da je to blagoslov za zaključevanje in razčiščevanje odnosov, ker to ljudje potrebujejo. Umirajoči in svojci. Kaj je torej tisto, kar odnesemo s seboj, ko nas ni več?

