Odpiramo novo trgovino, zato iščemo poslovodjo za prodajo pisarniškega materiala, darilnega programa in drobne galanterije v Šentjurju. Izbranemu kandidatu ponujamo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas za poln delovni čas, stimulativno plačilo … Office & more (Acron, d. o. o.), Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec. Prijave zbiramo do 19. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.