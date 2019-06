Poslušalce Zelenega vala peljali na izlet

V medijski hiši Novi tednik in Radio Celje danes pripravljamo že 17. izlet Zelenega vala. Avtobus z izžrebanimi potniki oddaje Zeleni val se bo najprej odpravil v vrt zdravilnih in aromatičnih zelišč v Žalcu, kjer vzgajajo več kot 200 zdravilnih zelišč. S poučnega ogleda bodo izletniki pot nadaljevali proti Celjski koči, kjer jih bo čakala pogostitev, in nato sprehod in spoznavanje rastlin po bližnjih gozdnih poteh Celjske koče, kjer ob poteh in travnikih smučišča uspevajo številna zdravilna zelišča in dišavnice.

Izlet z Zelenim valom je darilo našim zvestim poslušalcem. Oddaja Zeleni val je na sporedu Radia Celje že 22. leto, vsa ta leta jo vodi in pripravlja Mateja Podjed.

Kot pravi, se je Zeleni val v teh letih trdno zasidral med naše občinstvo: “Oddaja Zeleni val je pred več kot dvema desetletjema nastala malo iz radovednosti in spominov na cvetoče travnike in znanje naših babic, ki so ga znale prenašati mlajšim rodovom, in hkrati nov izziv, saj je bila v medijih tema o zeliščarstvu tedaj bolj izjema kot pravilo. Belo liso smo s posluhom vodstva hiše in urednikov torej zapolnili z oddajo Zeleni val, ki je kaj kmalu ‘kal pognala’. Ker je bila oddaja ves čas kontaktna, radijski valovi pa so začeli dosegati vse večji krog poslušalcev, ki so bili pripravljeni deliti svoje znanje o zdravilni moči iz narave, se je hitro ‘prijela’, kot pravimo temu v radijskem jeziku, in pridobivala tudi vse več strokovnih sodelavcev, ki jim na tem mestu gre tudi zahvala za dolgoletno sodelovanje in nesebično delitev znanje o vedenju zdravilnih zelišč.”

Ob 5-letnici oddaje še izlet

Po prvih petih letih oddaje je zaživela tudi zamisel o zaključnem izletu ob koncu sezone. Današnji izlet je tako že 17. po vrsti. V vseh teh letih smo na izlet popeljali že okoli 850 potnic in potnikov. Za našimi gosti in strokovnjaki s tega področja smo delili koristne nasvete za zdravje, osveščali ljudi o varstvu narave, o zdravilnih in tudi strupenih ter invazivnih rastlinah.

AB