Nov hangar že stoji

Na letališču v Levcu že stoji nov hangar, stari je namreč pogorel v obširnem požaru avgusta 2016, trenutno v njem urejajo notranje prostore. Člani Aerokluba Celje bodo jeseni že imeli hangar primeren za hrambo letal.

Dela v hangarju izvajajo vso zimo. Zaradi številnih prostovoljnih ur članov Aerokluba Celje bodo letališče uredili še pred zastavljenimi načrti. Trenutno opravljajo dela predvsem v notranjosti hangarja, pravi podpredsednik Aerokluba Celje Erazem Polutnik.

V požaru je zgorel hangar in z njim vsa računalniška oprema. Poleg tega še delavnica, učilnica in pisarne. V požaru je bilo uničenih tudi 13 vozov za jadralna letala, sedem jadralnih letal, pogoreli so tudi dva avtomobila, vitel in ogromno specialnega orodja. Škoda je bila ocenjena na približno dva milijona evrov. Potrebnih bo več let, da bodo zagotovili vso opremo, a Polutnik ostaja optimističen.

Ta konec tedna organizirajo že nov tečaj za pilote jadralnega letala, žal še ne v novih prostorih. Spomladanski del tečaja bo verjetno že v novih klubskih prostorih.

