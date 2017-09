Potomka najstarejše trte bogato obrodila

Člani Društva savinjskih vinogradnikov na čelu s skrbnikom trte Jožetom Sopotnikom so ta teden že 11. leto zapored odtrgali Nikolajo, potomko najstarejše trte iz Maribora, ki raste pred obrambnim stolpom v Žalcu. Dan pred tem so v Arji Vasi odtrgali tudi Arnavčanko, ki pa je letos zaradi pozebo skromno obrodila.

Nikolaja je letos kljub vremenskim nevšečnostim bogato obrodila. Na njej je bilo kar 38 grozdov v skupni teži 23,5 kilogramov. Najtežji grozd je tehtal skoraj kilogram. Trgače in gledalce je najprej nagovoril župan Občine Žalec Janko Kos in pohvalil skrbnika Jožeta Sopotnika ter člane Društva savinjskih vinogradnikov, ki vzorno skrbijo za trto in za visoko kvaliteto vin v Savinjski dolini. Prisotne je pozdravila tudi savinjska vinska kraljica Suzana Čakš in predsednik Društva savinjskih vinogradnikov Silvo Marič. V govoru je poudaril pomembnost avtohtonih sort trte, kot je modra kavčina, ki tudi v neugodnih letih bogato obrodijo.

ŠO, TT, foto: TT