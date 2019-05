Potreb po dolgotrajni oskrbi vedno več, zakona o tem še vedno ni

Zakon o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji še vedno ni sprejet. O tem in o potrebah družbe po takšni oskrbi starejših je bilo govora na simpoziju Stiki zdravstvene nege (Integrirana dolgotrajna oskrba: odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji), ki ga je organizirala Visoka zdravstvena šola v Celju. Potreb po pomoči starejšim je vedno več. Na trgu sicer obstajajo nekateri socialno varstveni programi, ki so dopolnilo formalnim oblikam pomoči starejšim in so tudi sofinancirani s strani države, vendar glede na staranje prebivalstva je tega še vedno premalo.

Potrebe se kažejo tudi v razvoju novih oblik na področju podpore starejšim in neformalnim negovalcem, na področju postdiagnostične podpore pri osebah z demenco in na področju psihološke podpore ter na področju prilagoditve bivalnega okolja starejših, če obstaja težnja, da so starejši čim dlje doma in živijo samostojno.

Sistem že nekaj časa ni prilagojen potrebam starejših. Ni niti poenotenja pravic do dolgotrajne oskrbe. Razlike so namreč med domskimi oskrbovanci in tistimi, ki si domske oskrbe in drugih storitev ne morejo privoščiti. Zato je zakon o dolgotrajni oskrbi nujen, pravi Janja Romih iz Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: »Nujni so integrirana mreža izvajalcev, koordinirano izvajanje vseh storitev dolgotrajne oskrbe in hitrejši razvoj storitev v skupnosti. Ob tem pa je nujno zagotavljanje verige oskrbe za lažje prehajanje med storitvami.« To slednje pomeni, da starejši v različnem obdobju svoje bolezni potrebujejo tudi različne storitve.

»Potrebe po dolgotrajni oskrbi se bodo povečale po letu 2025, ko se bodo v dolgotrajno oskrbo vključili vsi, ki bodo takrat dopolnili 80 let,« dodaja Romihova. Tistega leta se bo število starejših glede na staranje prebivalstva torej strmo povečalo.

Romihova še omenja, da brez takojšnjih sistemskih sprememb družba ne bo zmogla slediti potrebam starejših.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pixabay