Potrjena okužba na letalu, ki je pristalo na ljubljanskem letališču

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pravkar sporočili, da so ob epidemiološkemu poizvedovanju primera COVID-19 ugotovili, da je bila na letalu Turkish Airlines, let številka 1061, ki je pristalo v Ljubljani 10. marca 2020, ob 8. 45, z novim virusom okužena oseba.

Potnikom, ki so bili na omenjenem letu, svetujejo, naj skrbno opazujejo svoje zdravstveno stanje in se ob pojavu slabega počutja, znakov okužbe dihal ali vročine po telefonu posvetujejo z zdravnikom. Že pred pojavom morebitnih simptomov svetujejo, da dosledno upoštevajo higienske nasvete in nasvet o zmanjšanju socialnih stikov, ki bi vodili v prenos okužbe (predvsem omejijo tesnejše stike na razdalji manjši od 1,5 m).

LKK, foto: splet