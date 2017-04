Poudarek projektom “zelene infrastrukture”

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je na tradicionalni novinarski konferenci ob občinskem prazniku, ki ga knežje mesto praznuje 11. aprila, predstavil letošnje občinske nagrajence, najpomembnejše projekte občine in spregovoril še o nekaterih drugih aktualnih vprašanjih v občini.

Ob večjih projektih, kot sta obnova Muzejskega trga, ta naj bi bila končana junija, in izgradnja telovadnice pri I. Osnovni šoli, je Bojan Šrot izpostavil tudi projekte tako imenovane zelene infrastrukture, med njimi celovito ureditev Šmartinskega jezera. Prav v tem času občina ob jezeru gradi nove sanitarije, v vrednosti okrog 80 tisoč evrov, kar bo po besedah Bojana Šrota tudi osnova za ureditev načrtovanega kampa.

Med zelenimi projekti je župan več časa namenil tudi obnovi mestnega parka, ki ga bo občina obnavljala več let.

Sicer med večje projekte celjske občine v prihodnje spada tudi energetska sanacija stavb. Za uresničitev tega projekta bo občina v okviru javno-zasebnega partnerstva oziroma energetskega pogodbeništva sklenila poslovno sodelovanje z najboljšim ponudnikom, katerih prijave zbira do 10. aprila.

Sicer so se prireditve ob občinskem prazniku že začele in bodo trajale do 21. aprila.

DRSI naklonjen obvozni cesti v smeri sever – jug

Celjski župan Bojan Šrot spregovoril tudi o drugih aktualnih vprašanjih. Tako je nedavni sestanek s predstavniki državne direkcije za infrastrukturo glede izgradnje obvozne, delno tunelske ceste v smeri sever – jug od Tehnopolisa do Polul, ocenil kot konstruktivne. Eden od sklepov pogovorov je bil, da bo direkcija za to cesto pripravila investicijski projekt. Bojan Šrot je tudi zanikal, da bi bila Mestna občina Celje sovlagateljica in plačnica ustavne presoje za izvedbo državnega prostorskega načrta za traso hitre ceste od Šentruperta do Velenja. Ustavno presojo pa podpira, saj je znano stališče celjske občine, da se zavzema za traso po obstoječi cesti od Arje vasi do Velenja.

ROBERT GORJANC

Foto: RG