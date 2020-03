Pouk na daljavo: različni pristopi

Potem ko so šole zaprle vrata in številne včeraj vzpostavile izobraževanje na daljavo, se je pri izvedbi tega načina pokazalo kar nekaj težav. Med drugim je prišlo do preobremenjenosti spletnega sistema. Težav niso imele tiste šole, ki imajo svoj sistem in so starši ter otroci lahko dostopali do gradiv nemoteno.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se je po poročanju STA danes srečala s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šol s prilagojenim programom in glasbenih šol, ki so ji predstavili stanje in opažanja ob zaprtju šol. Vprašanja so se nanašala predvsem na pouk na daljavo. Opozorili so zlasti na težave v veččlanskih družinah, ki nimajo več računalnikov, da bi lahko zagotovili tak pouk na daljavo vsem otrokom. Tega problema se zavedajo tudi na ministrstvu, zato je ministrica povedala, da iščejo rešitve, saj »šolskega leta res ne bi radi podaljšali«.

Pouk poleti?

Njena izjava dan prej, da je možno, da se bo pouk podaljšal v poletni čas, je razburila nekatere šolnike, ki so se na pouk na daljavo skrbno pripravili in opravljene ure vsak dan beležijo. »Vse ure imamo natančno dokumentirane – v času zaprtja šole torej delajo tako učenci kot učitelji. Zdi se nam nedopustno, da se v času, ko učenci, starši in učitelji vlagamo veliko napora v izvajanje pouka na daljavo, ministrica govori o podaljšanju šolskega leta – generalno za vse šole. To je skrajno nepošteno in prav je, da se učencem in njihovim staršem to že zdaj pove in potem ne bomo izvajali pouka na daljavo. Na drugi strani nekatere šole ne izvajajo tega pouka, torej se naj o podaljšanju šolskega leta razmišlja na njih,« meni ravnatelj OŠ Hudinja Jože Berk, ki je prejel kar nekaj pohval staršev, da vse dobro deluje. Ministrstvu je poslal odprto pismo in opozoril na omenjeno neenakost med šolami.

Na ministrstvu menijo, da je stanje v slovenskih šolah različno tako z vidika tehničnih kot kadrovskih zmožnosti. Zato tudi ni bilo enotnih navodil glede organizacije pouka na daljavo, pač pa je ministrstvo organizacijo prepustilo ravnateljem. Ponekod so se tako dločili, da pouka na daljavo ne bodo imeli že prve dni.

Kako bo zadevo reševalo ministrstvo na daljši rok, še zlasti, če bodo šole zaprte več kot 14 dni, bo znano v prihodnjih dneh.

Medtem se starši in otroci spopadajo z izzivom reševanja nalog na daljavo, pri čemer tudi ni enotnega pristopa. Nekateri učitelji snov le utrjujejo, drugi želijo, da otroci sami predelajo nova poglavja. Vse to vnaša nepotrebno zmedo in slabo voljo. Zato bodo konkretnejši napotki ministrstva dobrodošli.

TC