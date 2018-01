Povečano zanimanje za cepljenje proti ošpicam

Po novici, da je pred dnevi za ošpicami zbolel otrok, je danes odjeknila tudi vest o odraslem okuženem s to nevarno boleznijo, ki se ob zapletih lahko konča tudi s smrtjo. Oba bolnika so zaznali na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Ker je bil odrasli okuženi v stiku z najmanj 250 ljudmi, zdaj iščejo vse, saj jim morajo aplicirati zaščitna protitelesa, da ne pride še do večjega števila okužb.

Več o preventivi in pomembnih opozorilih ob pojavu ošpic v Sloveniji bo objavljeno v četrtkovi številki Novega tednika. O tem bomo govorili tudi v oddaji Stetoskop – v torek na Radiu Celje – ob 9.15.

Na Celjskem zaenkrat podatkov o pojavu ošpic v naši regiji ni, pravijo na Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje. Se je pa v zadnjem času povečalo zanimanje za cepljenje proti tem obolenju.

Trenutno je največje tveganje za okužbo predvsem potovanje na rizična območja. Med temi so Srbija, Črna gora, Kosovo, Romunija in tudi Italija. Vsem, ki se po praznikih vračajo iz tujine, zdravniki svetujejo, da ob pojavu značilnih bolezenskih znakov takoj obvestijo osebnega zdravnika po telefonu. Pomembno je, da ne hodijo v čakalnico ali v urgentni center in ne širijo bolezni.

Predstojnica celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.

Glavni simptomi so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen izpuščaj. Okužene moti tudi svetloba.

Cepivo proti ošpicam je učinkovito in varno, pravi Trop Skaza. Tveganje neželenih učinkov po cepljenju je neprimerno manjše od tveganja zapletov ob ošpicah, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje v približno 20 odstotkih primerov. V zadnjih desetih letih je bilo cepljenih okrog 200 tisoč otrok s po dvema odmerkoma cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Od leta 2001 do 2010 je bilo zabeleženih 413 prijav blažjih neželenih učinkov.

SŠol