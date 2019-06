Povezani in složni

Verjetno ni veliko družin v Sloveniji, v katerih bi bili bratje in sestre tako povezani, kot so otroci iz družine Grešak iz Vrbja. Pravijo, da resnih sporov nikoli ni bilo in zato se vedno radi srečajo, še zlasti je udeležba nujna, kadar kdo od njih praznuje okrogli jubilej. Tako je bilo tudi ob nedavni 70-letnici Stanke Petek, ki je ob tej priložnosti na svoj dom v Vrbju povabila vseh enajst bratov in sester in ugotavljala, da tudi to ni običajno, da bi bili v tako številnem sorodstvo še vsi živi in zdravi. Danes šteje najmlajši Andrej 64 let, najstarejša Hilda jih bo letos 86.

Trije fantje in devet deklet, to je bil izkupiček družine Jožefe in Bernarda. Ta je številna lačna usta preživljal z delom v takratnem rudniku v Zabukovici, kjer je družina najprej živela. Mama je skrbela za dom in družino in kot se je spominjajo otroci, je bila zlata mama, pripravljena vse narediti za otroke. Lačni niso bili nikoli, a je res, da so bili vajeni skromnih razmer. Sami si tako številnih družin niso ustvarili, pri čemer se svojega otroštva spominjajo po lepih trenutkih v družinskem krogu. Zaradi razlik v starosti so nekateri bolj in drugi manj povezani, predvsem pa upoštevajo mamin napotek, ki jim ga je zabičala tik pred smrtjo vsakemu posebej, in sicer, naj se ne prepirajo.

TC, foto: GrupA

