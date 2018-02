Povezujejo šolstvo in gospodarstvo

Šolski center Velenje skuša z eno od svojih enot – Medpodjetniškim izobraževalnim centrom – čim bolj povezati šolstvo in gospodarstvo. Med njihovimi zadnjimi dosežki so izdelava programskega sistema za simulacije varne vožnje, izdelava 3D printerjev in razvoj avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles.

Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Darko Lihteneker med vidnejšimi dosežki izpostavlja programski sistem za simulacijo varne vožnje. Tej inovaciji je Gospodarska zbornica Slovenije lani podelila srebrno priznanje. Tretjo, najsodobnejšo verzijo programskega sistema, uporabljajo tudi v Centru varne vožnje Vransko. Simulacija je pomembna tudi za samo lokalno okolje.

Šolski center Velenje se lahko pohvali z vlaganji v laboratorije za multimedijo. V Medpodjetniškem izobraževalnem centru so za znane kupce v Srbiji, Bosni, Sloveniji in na Hrvaškem v zadnjih petih letih izdelali več 3d printerjev. Lani so eno od takih naprav razvil s podjetjem Gorenje orodjarna. Direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik.

V lokalnem okolju delo dijakov med drugim čutijo po razvoju avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles, za katerega so na Medpodjetniškem izobraževalnem centru razvili tako programsko kot strojno opremo. Dijaki Šolskega centra Velenje med drugim sodelujejo tudi pri izgradnji Vzorčnega mesta. To bo svoja vrata odprlo že jutri.

TS

Foto: GrupA